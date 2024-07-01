В российском Белгороде снова "громкие звуки": есть пострадавшие и разрушения (фото, видео)

Россияне отчитались о работе своей ПВО

Первый день июля оказался жарким не только во временно оккупированном Крыму, где сегодня произошел сверхмощный прилет. Вечером, 1 июля, в российском Белгороде в очередной раз раздался сигнал воздушной тревоги.

Уже через несколько минут местные паблики сообщили о взрывах и большом столбе поднимающегося над районом дыма. Через несколько минут появились первые видео и фотографии.

К слову, россияне активно используют так называемый новояз, а потому вместо взрывов часто пишут "хлопок" или "громкие звуки". Как видим, после очередных "громких звуков" в Белгороде видно незаурядное задымление.

В одном из российских пабликов пишут, что дым поднимается в районе Шебекино. На другом видео показали, что где-то в городке горит автомобиль.

В то же время россияне отчитались — в Белгороде отработало российское ПВО. Об этом написал один из местных каналов.

"В Белгороде раздались взрывы — в небе над городом силы ПВО отразили атаку ВСУ. Сейчас дым поднимается над городом, предварительно обломки уничтоженной ракеты упали в частном секторе", — говорится в сообщении.

Также в сети показали и последствия работы российской ПВО. По предварительной информации, пострадали две женщины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Белгороде заявили об атаке беспилотников: в городе раздавались взрывы, есть разрушения. Также мы писали о том, что в начале июня россияне впустили три своих авиабомбы на Белгородскую область. Это далеко не первый подобный случай.