У російському Бєлґороді знову "гучні звуки": є постраждалі та руйнування (фото, відео)

Росіяни відзвітували про роботу своєї ППО

Перший день липня видався спекотним не лише у тимчасово окупованому Криму, де сьогодні стався надпотужний приліт. Надвечір, 1 липня, у російському Бєлґороді вкотре пролунав сигнал повітряної тривоги.

Вже за кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про вибухи та великий стовп диму, що піднімається над районом. За кілька хвилин з’явилися перші відео та світлини.

До слова, росіяни активно використовують так званий новояз, а тому замість вибухів часто пишуть "хлопок" або "гучні звуки". Як бачимо, після чергових "гучних звуків" у Белґороді, видно неабияке задимлення.

В одному з російських пабліків пишуть, що дим піднімається в районі Шебекіно. На іншому відео показали, що десь у містечку горить автівка.

Водночас росіяни відзвітували — в Бєлґороді відпрацювала російська ППО. Про це написав один з місцевих каналів.

"У Бєлґороді пролунали вибухи — у небі над містом сили ППО відбили атаку ЗСУ. Зараз дим піднімається над за містом, попередньо уламки знищеної ракети впали у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.

Також у мережі з’явилися і наслідки роботи російської ППО. За попередньою інформацією постраждали дві жінки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Бєлгороді заявили про атаку безпілотників: в місті лунали вибухи, є руйнування. Також ми писали про те, що на початку червня росіяни впустили три своїх авіабомби на Бєлґородську область. Це далеко не перший подібний випадок.