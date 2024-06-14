Знову впустили бомбу? У російському Шебекіно зруйнувався цілий під’їзд (фото, відео)

Під завалами можуть бути діти

У російському місті Шебекіно Білгородської області, на яку росіяни регулярно упускають авіабомби, впав цілий під’їзд будинку. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є постраждалі.

Про це пишуть російські ЗМІ, а також публікують кадри з місця подій. Що спричинило інцидент, точно не відомо, адже росіяни невпинно звинувачують Україну, при цьому замовчують, що нерідко упускають авіабомби на свої міста. Від крайньої точки міста Шебекіно до кордону з Україною менше ніж 10 км.

За даними ЗМІ, під завалами об’їзду під’їзду в Шебекіно можуть перебувати 5 росіян, серед них можуть бути діти. Відомо, що впало 15 квартир, а кількість постраждалих зросла до 7 осіб.

Місто Шебекіно на карті

Мешканці постраждалого будинку та сусідніх самостійно намагаються розібрати завали, поки чекають на рятувальників.

Додамо, що лише за останні 100 днів російська авіація скинула на Білгородську область та окуповані території України 87 авіабомб. Протягом усієї весни, з березня по травень 2024 року, російські військові літаки скинули 53 авіабомби на свої ж регіони та на окуповані території України.

Раніше "Телеграф" писав, чому на думку аналітиків у руйнуванні десятиповерхівки у Білгороді не винна Україна. Є велика ймовірність, що вибух пролунав через "загублений" снаряд.