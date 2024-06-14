Под завалами могут находиться дети

В российском городе Шебекино Белгородской области, на которую россияне регулярно упускают авиабомбы, обрушился целый подъезд дома. Предварительно известно, что в следствие инцидента есть пострадавшие.

Об этом пишут росСМИ, а также публикуют кадры с места событий. Что стало причиной инцидента, точно не известно, ведь россияне неустанно обвиняют Украину, при этом умалчивают, что нередко упускают авиабомбы на свои города. От крайней точки города Шебекино до границы с Украиной меньше 10 км.

По данным СМИ, под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино могут находиться 5 россиян, среди них могут быть дети. Известно, что обрушилось 15 квартир, а количество пострадавших возросло до 7 лиц.

Город Шебекино на карте

Жители пострадавшего дома и соседних самостоятельно пытаются разобрать завалы, пока ожидают спасателей.

Добавим, что только за последние 100 дней российская авиация сбросила на Белгородскую область и оккупированные территории Украины 87 авиабомб. На протяжении всей весны, с марта по май 2024 года, российские военные самолеты сбросили 53 авиабомбы на свои же регионы и на оккупированные территории Украины.

Ранее "Телеграф" писал, почему по мнение аналитиков в разрушении десятиэтажки в Белгороде не виновата Украина. Есть большая вероятность, что взрыв раздался из-за "потерянного" снаряда.