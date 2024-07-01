Пострадал не только Киев: в области в результате российской атаки есть травмированные и разрушения

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет

Из-за российской ракетной атаки на Киев вечером в воскресенье, 30 июня, есть пострадавшие и разрушения также в Киевской области. Среди травмированных врагом – ребенок.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его данным, в результате ракетной атаки 30 июня в Киевской области пострадали три человека, среди которых – ребенок. Пострадавшие находятся в одной из районных больниц области, они получили всю необходимую медицинскую помощь.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В то же время в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, посечены стены. Также повреждено складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств — автомобили и мотоцикл", — сообщил чиновник, добавив, что оперативные службы продолжают работать на месте.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал у многоэтажного дома на Оболони в Киеве, куда упали обломки российской ракеты и сделал фото и видео последствий. По данным властей, повреждений несущих конструкций нет, все подлежит восстановлению.