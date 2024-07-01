Постраждав не лише Київ: в області внаслідок російської атаки є травмовані та руйнування

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає

Через російську ракетну атаку на Київ ввечері у неділю, 30 червня, є постраждалі та руйнування також у Київській області. Серед травмованих ворогом — дитина.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. За його даними, внаслідок ракетної атаки 30 червня на Київщині постраждало троє людей, серед яких – дитина. Постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області, вони отримали всю необхідну медичну допомогу.

"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Водночас внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл", — повідомив чиновник, додавши, що оперативні служби продовжують працювати на місці.

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував біля багатоповерхового будинку на Оболоні у Києві, куди впали уламки російської ракети та зробив фото та відео наслідків. За даними влади, пошкоджень несучих конструкцій немає, все підлягає відновленню.