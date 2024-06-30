Удар по Вольнянску: количество жертв и пострадавших сильно выросло, среди них есть дети

В числе пострадавших и погибших есть дети

Количество жертв и пострадавших в результате обстрела города Вольнянск под Запорожьем значительно увеличилось. Повреждены многоэтажки, торговые помещения, уничтожены несколько автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Отмечается, что по состоянию на 09:30 30 июня известно, что 43 человека пострадали, из них семеро погибли (трое мужчин, одна женщина и трое детей).

Также травмированы 36 человек. Среди них есть девять детей. Отмечается также, что в результате удара уничтожены семь авто, повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений.

"На месте работает мобильный пункт приема обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102", — говорится в сообщении.

Отметим, что 29 июня было известно о шести погибших и восьми раненых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июня российские оккупанты совершили обстрел города Днепр и попали в многоэтажный дом. В результате было разрушено несколько этажей. Известно об одном погибшем и более чем десяти пострадавших, среди которых младенец и беременная женщина.