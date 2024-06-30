Удар по Вільнянську: кількість жертв та постраждалих сильно зросла, серед них є діти

Серед постраждалих та загиблих є діти

Кількість жертв та постраждалих внаслідок обстрілу міста Вільнянськ під Запоріжжям значно збільшилась. Пошкоджено багатоповерхівки, торгові приміщення, знищено декілька автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України. Зазначається, що станом на 09:30 30 червня відомо, що 43 особи постраждали, з них семеро загинули (троє чоловіків, одна жінка та троє дітей).

Також травмовано 36 осіб. Серед них є 9 дітей. Зазначається також, що внаслідок удару знищено сім авто, пошкоджено дві багатоповерхівки та 12 торгових приміщень.

"На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або спецлінії "102", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 29 червня було відомо про шістьох загиблих та восьми поранених.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 червня російські окупанти здійснили обстріл міста Дніпро та потрапили до багатоповерхового будинку. В результаті було зруйновано кілька поверхів. Відомо про одного загиблого і більш як десять постраждалих, серед яких немовля і вагітна жінка.