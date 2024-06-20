Страна-союзница против передачи Patriot Украине? СМИ узнали, в чем причина

Точку в этом вопросе поставят сегодня

В четверг, 20 июня, Верховный совет национальной обороны Румынии решит, передавать ли Украине систему Patriot. При этом отчет румынского Минобороны говорит, что сейчас для этого не лучшее время.

Об этом пишет Euractiv. Точку в этом вопросе поставит советом нацобороны.

Издание пишет, что Президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны. В документе говорится о том, что отправка системы Patriot в Украину в ближайшее время – не лучшая идея.

По данным Euractiv, на сегодняшнем заседании совета ожидается "сложная дискуссия" между румынскими политическими и военными лидерами.

Совет все же может одобрить отправку системы в Украину. Решение примут при условии, что противовоздушная оборона Румынии не пострадает.

В статье отмечается, что вывод отчета Минобороны не является неожиданным. Поскольку глава силового ведомства Анджел Тилвар неоднократно выступал против развертывания этой системы в Украине. Он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".

Его мнение разделяет премьер-министр Марчел Чолаку. Он заявил, Румыния пока не имеет достаточного количества систем Patriot. Поэтому делиться ими не стоит. Тем не менее он признал, что "размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии". При этом отметил, что это остается "стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы".

Следует отметить, что переговоры о передаче Украине системы Patriot стартовали в мае 2024 года. Этот вопрос поднимался во время визита президента Йоханниса в США. Румынский лидер тогда подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны". Он настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".

Вопрос стал остро в связи с тем, что Румыния имела только одну активную систему Patriot. Вторая система была введена в эксплуатацию на днях — 14 июня. Третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.

Румыния заплатила 4 млрд долларов за семь систем Patriot, четыре из которых уже поставлены США. Остальные три должны ожидаются до 2027 года.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что после ряда встреч и переговоров президент США Джозеф Байден согласился отправить в Украину еще одну полноценную батарею американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о передаче батареи уже принято окончательно.

Ранее "Телеграф" писал, что Польша выступила против передачи Украине батареи американского ЗРК Patriot, которая была развернута на территории страны-союзницы. Поляки заявили, что им необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.