Країна-союзниця проти передачі Patriot Україні? ЗМІ дізналися, у чому причина

Крапку в цьому питанні поставлять сьогодні

У четвер, 20 червня, Верховна рада національної оборони Румунії вирішить, чи передавати Україні систему Patriot. При цьому звіт румунського Міноборони каже, що зараз для цього не найкращий час.

Про це пише Euractiv. Крапку в цьому питанні поставить Ради нацоборони.

Президент Румунії Клаус Йоханніс отримав доповідь Міноборони. У документі йдеться про те, що відправка системи Patriot до України найближчим часом – не найкраща ідея.

За даними Euractiv, на сьогоднішньому засіданні ради очікується "складна дискусія" між румунськими політичними та військовими лідерами.

Рада все ж таки може схвалити відправку системи в Україну. Рішення приймуть за умови, що протиповітряна оборона Румунії не постраждає.

У статті наголошується, що висновки звіту Міноборони не є несподіваними. Бо голова силового відомства Анджел Тілвар неодноразово виступав проти розгортання цієї системи в Україні. Він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Його думку поділяє прем’єр-міністр Марчел Чолаку. Він заявив, що Румунія поки не має достатньої кількості систем Patriot. Тож ділитися ними не варто. Тим не менш, він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії". При цьому наголосив, що це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

Слід зазначити, що переговори щодо передачі Україні системи Patriot стартували у травні 2024 року. Це питання порушувалося під час візиту президента Йоханніса в США. Румунський лідер тоді наголосив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони". Він наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона має отримати щось натомість".

Питання стало гостро у зв’язку з тим, що Румунія мала лише одну активну систему Patriot. Друга система була введена в експлуатацію днями – 14 червня. Третя очікується до кінця року, а четверта – на початку наступного року.

Румунія заплатила 4 млрд доларів за сім систем Patriot, чотири з яких уже поставлено США. Інші три мають очікуватися до 2027 року.

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на власні джерела повідомило, що після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Рішення про передачу батареї вже ухвалено остаточно.

Раніше "Телеграф" писав, що Польща виступила проти передачі Україні батареї американського ЗРК Patriot, яка була розгорнута на території країни-союзниці. Поляки заявили, що їм необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.