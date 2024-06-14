Передавал данные россиянам прямо из рабочего кабинета: СБУ задержала непростого чиновника Хмельницкого горсовета (фото)

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

В Хмельницкой области снова разоблачили агента российских спецслужб. Контрразведка Службы безопасности задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ. Задержанный подозревается в работе на ФСБ РФ.

По данным СБУ, чиновник по указанию окупантов собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Враг больше всего интересовался информацией о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

Кроме того, задержанный пытался обнаружить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на передовую. По данным СБУ, российские оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов.

Служба безопасности задержала злоумышленника с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные агрессору. Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения ФСБ во время учебы в 90-х в московском техническом университете имени Баумана.

После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, у задержанного чиновника были пророссийские взгляды. В течение мая-июня 2024 года чиновник горсовета, имея доступ к соответствующим информационным базам, передавал сведения военного характера. В частности, персональные данные военнослужащих Управления СБУ и других подразделений Сил обороны Украины. В ОГП также отметили, что за свою "работу" подозреваемый получал денежное вознаграждение.

Как известно, Хмельницкая область регулярно страдает от вражеских атак. Одним из основных направлений ударов является город Староконстантинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Староконстантинов такой "интересный" для России. Россияне с 2023 года выпустили по городу более 100 ракет и более 150 беспилотников.