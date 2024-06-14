Передавав дані росіянам прямо з робочого кабінету: СБУ затримала непростого чиновника Хмельницької міськради (фото)

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

У Хмельницькій області знову викрили агента російських спецслужб. Контррозвідка Служби безпеки затримала керівника одного з відділів Хмельницької міської ради.

Про це повідомив пресцентр СБУ. Затриманого підозрюють у роботі на ФСБ РФ.

За даними СБУ, чиновник за вказівкою окупантів збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Ворога найбільше цікавився інформацією про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Крім того, затриманий намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову. За даними СБУ, російські окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів.

Служба безпеки затримала зловмисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані агресору. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в московському технічному університеті імені Баумана.

Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, затриманий чиновник мав проросійські погляди. Протягом травня-червня 2024 року посадовець міськради, маючи доступ до відповідних інформаційних баз, передавав відомості військового характеру. Зокрема, персональні дані військовослужбовців Управління СБУ та інших підрозділів Сил оборони України. В ОГП також зазначили, що за свою "роботу" підозрюваний отримував грошову винагороду.

Як відомо, Хмельницька область регулярно страждає від ворожих атак. Одним з основних напрямів ударів є місто Старокостянтинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Старокостянтинів такий "цікавий" для Росії. Росіяни з 2023 року випустили по місту як понад 100 ракет та понад 150 безпілотників.