Впервые в истории войны: что известно о российской станции Р-416ГМ, которую поразили ССО (видео)

Очередная победа спецназовцев

Силы специальных операций (ССО) впервые в истории российско-украинской войны поразили радиорелейную станцию врага. Речь идет о комплексе Р-416ГМ.

Благодаря этому была нарушена связь между командным пунктом и подразделениями русской армии. Об этом сообщает пресс-служба ССО ВСУ.

ССО поразили радиорелейную станцию

"ССО поразили новейшую станцию связи россиян. Впервые в истории войны. Операторы 3-го полка ССО во время работы на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ", — говорится в сообщении.

Эта станция повышала эффективность подразделений радиорелейной связи в полевых условиях. Однако она была поражена операторами ССО. Для этого использовали одну из новейших разработок, но в сообщении не указана какая именно. В результате успешной работы нарушилась связь между командным пунктом и подразделениями армии ВС РФ.

Что известно о Р-416ГМ

В российской армии цифровая радиорелейная станция появилась на вооружении в 2018 году, а разработка началась еще в 2000-х. Это универсальная мобильная установка, существенно повышающая горизонт видимости, а соответственно ― эффективность работы подразделений.

Станция Р-416ГМ передает потоки цифровой информации по трем направлениям. Более того, она кодирует сигнал. Станция стоит на вооружении радиотехнических подразделений войск связи ВС РФ. Для ее обслуживания требуется 150-200 машин.

Впервые в истории войны поражена станция Р-416ГМ

Технические характеристики радиорелейной станции Р-416ГМ:

полосы рабочих частот от 5,6 до 6,2 ГГц или от 7,9 до 8,4 ГГц;

мощность СВЧ (сверхвысокая частота) сигнала на выходе передатчика составляет 20-30 дБм;

номинальное назначение промежуточной частоты модемов — 70 МГц;

минимальные уровни сигнала на уровне приемника в точке В составляют 68 дБм (при минимальной скорости передачи – минут) или 85 дБм (при максимальной скорости передачи – минут).

Для справки: радиорелейная связь — это беспроводная технология передачи информации на большие расстояния. Сигнал передается через серию ретрансляторов, которые могут быть установлены на башнях или холмах. Обычно их размещают на расстоянии в 30-50 км.

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