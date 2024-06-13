Вперше в історії війни: що відомо про російську станцію Р-416ГМ, яку вразили ССО (відео)

Чергова перемога спецпризначенців

Сили спеціальних операцій (ССО) вперше в історії російсько-української війни вразили радіорелейну станцію ворога. Йдеться про комплекс Р-416ГМ.

Завдяки цьому був порушений зв’язок між командним пунктом та підрозділами російської армії. Про це повідомляє пресслужба ССО ЗСУ.

ССО вразили радіорелейну станцію

"ССО уразили новітню станцію зв’язку росіян. Вперше в історії війни. Оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ", ― йдеться у повідомленні.

Ця станція підвищувала ефективність підрозділів радіорелейного зв’язку в польових умовах. Проте вона була уражена операторами ССО. Для цього використовували одну з новітніх розробок, але у повідомленні не вказано яку саме. У результаті успішної роботи порушився зв’язок між командним пунктом і підрозділами армії ЗС РФ.

Що відомо про Р-416ГМ

У російській армії цифрова радіорелейна станція з’явилась на озброєнні у 2018 році, а розробка почалась ще у 2000-х. Це універсальна мобільна установка, яка суттєво підвищує горизонт видимості, а відповідно ― ефективність роботи підрозділів.

Станція Р-416ГМ передає потоки цифрової інформації за трьома напрямками. Мало того, вона кодує сигнал. Станція стоїть на озброєнні радіотехнічних підрозділів військ зв'язку ЗС РФ. Для її обслуговування потрібно 150-200 машин.

Вперше в історії війни вражено станцію Р-416ГМ

Технічні характеристики радіорелейної станції Р-416ГМ:

смуги робочих частот від 5,6 до 6,2 ГГц або від 7,9 до 8,4 ГГц;

потужність СВЧ (надвисока частота) сигналу на виході передавача складає 20-30 дБм;

номінальне призначення проміжної частоти модемів ― 70 МГц;

мінімальні рівні сигналу на рівні приймача в точці В складають 68 дБм (при мінімальній швидкості передачі – хвилин) або 85 дБм (при максимальній швидкості передачі – хвилин).

Для довідки: радіорелейний зв'язок ― це бездротова технологія передавання інформації на великі відстані. Сигнал передається через серію ретрансляторів, які можуть бути встановлені на вежах або пагорбах. Зазвичай їх розташовують на відстані у 30-50 км.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зенітники 110 ОМБр знищили російський літак Су-25. Є відео враження ворожої цілі.