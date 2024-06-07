Удар по Киевщине: к ликвидации последствий привлекли робота и пожарный поезд (фото)
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На месте работы спасателей есть серьезные разрушения
В результате ночной атаки ракетами и "шахедами" по Украине, в Киевской области произошел пожар. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.
О последствиях атаки сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Там же опубликовали фотографии с места происшествия.
"На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, привлечены робот для тушения пожара, пожарный поезд", — говорится в сообщении.
На фото видно, что на месте работы спасателей есть серьезные разрушения. Однако пока не было сообщено, куда именно попали российские оккупанты в ходе обстрела.
Отметим, что в ночь на 7 июня захватчики устроили атаку ракетами и дронами-камикадзе "шахед" по Украине. Взрывы прогремели в Киевской области, а также в Хмельницкой, Одесской, Винницкой областях.
Известно, что на Киевщине случился пожар на промышленном объекте в результате атаки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня российские захватчики совершили удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавшие.