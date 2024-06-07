Удар по Київщині: до ліквідації наслідків залучили робота та пожежний потяг (фото)
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На місці роботи рятувальників є серйозні руйнування
Внаслідок нічної атаки ракетами та "шахедами" по Україні, на Київщині сталася пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією спалаху.
Про наслідки атаки повідомили у пресслужбі ДСНС України. Там також опублікували фотографії з місця події.
"На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг", — йдеться у повідомленні.
На фото видно, що на місці рятувальників є серйозні руйнування. Однак поки що не було повідомлено, куди саме потрапили російські окупанти під час обстрілу.
Зазначимо, що в ніч проти 7 червня загарбники влаштували атаку ракетами та дронами-камікадзе "шахед" по Україні. Вибухи пролунали у Київській області, а також у Хмельницькій, Одеській, Вінницькій областях.
Відомо, що на Київщині сталася пожежа на промисловому об’єкті внаслідок атаки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня російські загарбники зробили удари двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки є постраждалі.