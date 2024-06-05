Россияне запустили по Украине десятки "шахедов": где есть разрушения (фото)

К счастью, обошлось без пострадавших

В ночь на среду, 5 июня, россияне атаковали Украину "шахедами". Они запустили по нашей стране 27 ударных БпЛА, 22 из них было сбито.

Как сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук, враг запускал "шахеды" из района Курска, Россия и с территории мыса Чауда в оккупированном Крыму. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", — написал он.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в ночь на 5 июня защитники неба уничтожили в области четыре вражеских "шахеда". Два — в Криворожском районе, и по одному – в районе Днепра и Никопольщины.

Вечером 4 июня и утром 5 россияне атаковали Никополь. Они ударили по городу беспилотниками и тяжелой артиллерией.

"Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач", — описал он последствия.

Как ранее писал "Телеграф", ранним утром 4 июня россияне двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" атаковали Днепр. Они были уничтожены силами ПВО, но в результате падения обломков вспыхнул пожар и была повреждена гражданская инфраструктура. Пострадал малыш возрастом один месяц, состояние мальчика удовлетворительное. Также пострадали 17-летний парень, 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.