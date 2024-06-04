Украина приблизилась к самой большой "красной линии" Путина, считают в США: на Банковой уже ответили

Российский диктатор много раз упоминал о "красных линиях"

Украина получила от союзников разрешение использования оружия США для ударов по территории России. Тем самым Киев приблизился к самой большой "красной линии" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в статье еженедельного американского журнала Newsweek. Издание проанализировало, какие последствия может иметь решение Вашингтона по использованию американского оружия.

Отмечается, что Кремль представил вторжение в Украину как прокси-конфликт между Россией и НАТО. В РФ заявляли о "красных линиях" в ходе конфликта, дойдя до того, что предлагали ядерные удары, если была бы угроза существованию российского государства.

Издание подчеркивает, что Путин еще не выполнил в военной форме обещания наказать Запад за его поддержку. Но останется ли это так и дальше, и какие его "красные линии" остаются неопределенными, особенно учитывая его объявление в мае об учениях с ядерным оружием? С этим вопросом Newsweek обратился в Кремль за комментарием.

Научный сотрудник Болонского университета, автор книги "Переосмысление стратегической культуры России: русский путь" Николо Фасола считает, что для России настанет момент, когда будут пересечены "настоящие красные линии". И тогда, по его мнению, конечно, они примут соответствующие контрмеры.

"Россия может решить нанести другой набор ударов по разным целям, и потенциально они снова могут нацелиться на украинские активы на территории Польши. Или они могут пойти на демонстрационное применение тактического ядерного оружия", — подчеркнул Фасола.

Однако, по его мнению, россияне "как и мы боимся эскалации". Поэтому, по словам эксперта, опасения Запада по поводу российской эскалации "не оправдались за последние пару лет".

В свою очередь советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк выразил мнение, что война с Россией уже большая. Он считает, что все вчерашние "красные линии" исчезли.

"Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да, есть. Но сам факт агрессии и обнуления международного права со стороны России – максимальная эскалация. Поэтому не нужно продолжать оглядываться назад", — подчеркнул советник главы ОП.

По его мнению, есть только две вещи, которые нужно окончательно принять для себя. "Первая: паритетность войны. Украине нужен сравнимый объем оружия. Высокоточного. Чтобы компенсировать российское количество. И второе: скорость принятия решений в войне. Все нужно делать быстро", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, любое промедление – это всегда путь повышения цены войны. Подоляк отметил, что важно понять: при таком объеме агрессии и военных преступлений со стороны РФ гарантировать реальный мир нельзя никаким образом, кроме обязательного военного поражения агрессора.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал разрешение союзников бить западным оружием по территории России. Он объяснил, почему это решение крайне важно для нашей страны.