Україна наблизилась до найбільшої "червоної лінії" Путіна, вважають в США: на Банковій вже відповіли

Російський диктатор багато разів згадував про "червоні лінії"

Україна отримала від союзників дозвіл на використання зброї США для ударів по території Росії. Цим самим Київ наблизився до найбільшої "червоної лінії" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у статті щотижневого американського журналу Newsweek. Видання проаналізувало, які наслідки може мати рішення Вашингтона щодо використання американської зброї.

Зазначається, що Кремль представив вторгнення в Україну як проксі-конфлікт між Росією та НАТО. У РФ заявляли про "червоні лінії" в ході конфлікту, дійшовши до того, що пропонували ядерні удари, якщо була б загроза існуванню російської держави.

Видання підкреслює, що Путін ще не виконав у військовій формі обіцянки покарати Захід за його підтримку України. Але чи залишиться це так і надалі, і які його "червоні лінії" залишаються невизначеними, особливо з огляду на його оголошення в травні про навчання з ядерної зброї? З цим питання Newsweek звернувся до Кремля за коментарем.

Науковий співробітник Болонського університету, автор книги "Переосмислення стратегічної культури Росії: російський шлях" Ніколо Фасола вважає, що для Росії настане момент, коли будуть перетнуті "справжні червоні лінії". І тоді, на його думку, звичайно, вони вживуть відповідних контрзаходів.

"Росія може вирішити нанести інший набір ударів по різних цілях, і потенційно вони знову можуть націлитися на українські активи на території Польщі. Або вони можуть піти на демонстраційне застосування тактичної ядерної зброї", — підкреслив Фасола.

Однак, на його думку, росіяни "як і ми боїмося ескалації". Тому, за словами експерта, побоювання Заходу щодо російської ескалації "не виправдалися за останні пару років".

Своєю чергою радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив думку, що війна з Росією вже велика. Він вважає, що всі вчорашні "червоні лінії" зникли.

"Все те, що вчора здавалося немислимим, уже реальність. Ескалація? Так, є. Але сам факт агресії та обнулення міжнародного права з боку Росії – максимальна ескалація. Тому не треба продовжувати озиратися назад", — підкреслив радник голови ОП.

На його думку, є лише дві речі, які треба остаточно прийняти для себе. "Перша: паритетність війни. Україні потрібен порівнянний обсяг зброї. Високоточної. Щоб компенсувати російську кількість. І друге: швидкість ухвалення рішень у війні. Все треба робити швидко", — наголосив Подоляк.

За його словами, будь-яке зволікання – це завжди шлях до підвищення ціни війни. Подоляк зазначив, що важливо зрозуміти: за такого обсягу агресії та воєнних злочинів з боку РФ гарантувати реальний мир не можна в жоден інший спосіб, крім обов’язкової воєнної поразки агресора.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував дозвіл союзників бити західною зброєю по території Росії. Він пояснив, чому це рішення є вкрай важливим для нашої країни.