Росіяни запустили по Україні десятки "шахедів": де є руйнування (фото)

На щастя, обійшлося без постраждалих

У ніч проти середи, 5 червня, росіяни атакували Україну "шахедами". Вони запустили по нашій країні 27 ударних БПЛА, 22 з них було збито.

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, ворог запускав "шахеди" з району Курська, Росія, та з території мису Чауда в окупованому Криму. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", — написав він.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що вночі росіяни атакували Полтавшину "шахедами". По них відпрацювали вогневі групи, проте на території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у ніч на 5 червня захисники неба знищили в області чотири ворожі "шахеди". Два – у Криворізькому районі, і по одному – у районі Дніпра та Нікопольщини.

Увечері 4 червня та вранці 5 росіяни атакували Нікополь. Вони вдарили по місту безпілотниками та важкою артилерією.

"Люди не постраждали. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські будівлі, лінія електропередач", — описав він наслідки.

Як раніше писав "Телеграф", рано-вранці 4 червня росіяни двома крилатими ракетами "Іскандер-К" атакували Дніпро. Вони були знищені силами ППО, але внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа та було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Постраждав малюк віком один місяць, стан хлопчика задовільний. Також постраждали 17-річний хлопець, 68-річний чоловік та троє жінок – 32, 36 та 56 років. Одну з них госпіталізовано, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.