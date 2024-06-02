Издеваются и хвастаются этим: россияне сняли видео с пленными украинскими военными на Харьковщине

Доподлинно неизвестно, где конкретно была сделана запись

Российские оккупанты обнародовали видео с якобы пленными украинскими военными. Отмечается, что оно сделано в Харьковской области.

На видео, которое снимал один из россиян, видно четырех украинских военных с вязаными глазами. Их по лесной дороге ведут четверо оккупантов.

Террористы издеваются над пленными и заставляют петь гимн СССР. Во время этого россияне смеются.

Один из оккупантов ударил украинского пленного. После этого мужчина упал на землю и не смог сразу подняться. Россиянин потребовал от пленного подняться и несколько раз ударил его ногой. Также оккупант выстрелил из автомата в землю возле головы украинца.

На этом видео обрывается. О дальнейшей судьбе пленных ничего не известно. Пока официальных комментариев от украинских военных и должностных лиц по этому поводу не было. Когда именно было записано видео, также неизвестно.

Напомним, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, по состоянию на начало мая 2024 года, начиная с декабря 2023 года, российские оккупанты казнили по меньшей мере 15 украинских военных, пытавшихся сдаться в плен. Кроме того, россияне расстреляли по меньшей мере шесть сдавшихся в плен бойцов ВСУ.