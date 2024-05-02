Россияне расстреливают украинцев, которые сдаются в плен: официальное заявление правозащитников HRW

Эти инциденты должны быть расследованы как военные преступления

Начиная с декабря 2023 года, российские оккупанты казнили как минимум 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен. Кроме того, россияне расстреляли по меньшей мере шесть сдавшихся в плен бойцов ВСУ.

Такие действия РФ следует квалифицировать как военные преступления. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

"Внесудебные казни — или убийства — сдавшихся в плен и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, категорически запрещенных международным правом, — тоже принадлежат к этому позорному наследию", — заместитель директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch Белкис Вилле.

В отчете говорится, что Human Rights Watch исследовала три случая расстрела не менее 12 украинских военных. Правозащитники проанализировали видео с дронов, опубликованные в соцсетях 2 и 27 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года. На кадрах четко видно, что украинские военные показывали, что хотели сдаться в плен. Согласно международному праву, они считались вышедшими из боя.

Правозащитникам удалось установить места расстрелов в двух из трех случаев.

Также в Human Rights Watch исследовала еще один случай казни. Но проанализирован был другой видеоролик. Его обнародовали в сети 19 февраля. На кадрах двое российских военных казнят троих невооруженных украинских солдат, сдавшихся в плен. Пятый случай установил, что россияне казнили не менее шести украинских солдат.

В правозащитной организации заявили, что направили запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу. Его попросили прокомментировать описанные выше инциденты. Москва оставила письмо без ответа.

Отчет ООН свидетельствует о том, что российские захватчики за минувшую зиму казнили по меньшей мере 32 попавших в плен украинских бойца.

В Офисе генерального прокурора Украины открыли 27 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных. Речь идет об убийстве 54 бойцов.

Ранее "Телеграф" писал, что один из самых резонансных случаев расстрела украинского пленного было убийство военного Александра Мациевского. Оккупанты расстреляли героя возле города Соледар Донецкой области после слов "Слава Украине". Он посмертно получил звание Героя Украины и стал одним из символов противостояния россиянам.