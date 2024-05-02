Росіяни розстрілюють українців, які здаються в полон: офіційна заява правозахисників HRW

Ці інциденти мають бути розслідувані як воєнні злочини

Починаючи з грудня 2023 року, російські окупанти стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Крім того, росіяни розстріляли щонайменше шість бійців ЗСУ, які здалися в полон.

Такі дії РФ слід кваліфікувати як воєнні злочини. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Human Rights Watch.

"Позасудові страти — або вбивства — тих, хто здався в полон і поранених українських солдатів, холоднокровно застрелених, категорично заборонених міжнародним правом, — теж належать до цієї ганебної спадщини", — заступник директора з криз і конфліктів Human Rights Watch Белкіс Вілле.

У звіті йдеться, що Human Rights Watch досліджувала три випадки розстрілу щонайменше 12 українських військових. Правозахисники проаналізували відео з дронів, опубліковані в соцмережах 2 та 27 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року. На кадрах виразно видно, що українські військові показували, що хотіли здатися в полон. Згідно з міжнародним правом, вони вважалися такими, що вийшли з бою.

Правозахисникам вдалося встановити місця розстрілів у двох із трьох випадків.

Також у Human Rights Watch досліджувала ще один випадок страти. Але проаналізовано було інший відеоролик. Його оприлюднили у мережі 19 лютого. На кадрах двоє російських військових страчують трьох неозброєних українських солдатів, які здалися в полон. П’ятий випадок встановив, що росіяни стратили щонайменше шість українських солдатів.

У правозахисній організації заявили, що направили запит міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Його попросили прокоментувати описані вище інциденти. Москва залишила цей лист без відповіді.

Звіт ООН свідчить про те, що російські загарбники за минулу зиму стратили щонайменше 32 українських бійця, які потрапили в полон.

В Офісі генерального прокурора України відкрили 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54 бійців.

Раніше "Телеграф" писав, що одним із найрезонансніших випадків розстрілу українського полоненого було вбивство військового Олександра Мацієвського. Окупанти розстріляли героя біля міста Соледар на Донеччині після слів "Слава Україні". Він посмертно отримав звання Героя України та став одним із символів протистояння росіянам.