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Знущаються і хизуються цим: росіяни зняли відео з полоненими українськими військовими на Харківщині

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Полонені бійці
Полонені бійці. Фото Колаж "Телеграфа"

Достеменно невідомо, де конкретно було зроблено запис

Російські окупанти оприлюднили відео з нібито полоненими українськими військовими. Зазначається, що воно зроблене в Харківській області.

На відео, що знімав один з росіян видно чотирьох українських військових з в'язаними очима. Їх по лісовій дорозі ведуть четверо окупантів.

Терористи знущаються з полонених та примушують співати гімн СРСР. Під час цього росіяни сміються.

Один з окупантів вдарив українського полоненого. Після цього чоловік впав на землю і не зміг зразу піднятись. Росіянин почав вимагати від полоненого піднятись та декілька разів вдарив його ногою. Також окупант вистрелив з автомата в землю біля голови українця.

На цьому відео обривається. Про подальшу долю полонених нічого не відомо. Наразі офіційних коментарів від українських військових та посадових осіб з цього приводу не було. Коли саме було записане це відео, також невідомо.  

Нагадаємо, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, станом на початок травня 2024 року, починаючи з грудня 2023 року, російські окупанти стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Крім того, росіяни розстріляли щонайменше шість бійців ЗСУ, які здалися в полон.

Теги:
#Харківська область #Війна #Полонені