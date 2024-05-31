Французские военные в Украине будут уже скоро? Нардеп сделал заявление

Речь об участии в боевых действиях не идет

Вопрос отправки западных военных в Украину после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона почти решен, ведь первые инструкторы уже в пути.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, являющийся членом делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Мои источники сообщают, что первая группа французских инструкторов уже направляется в Украину ", — написал он.

Заметим, что, по словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, военные НАТО уже находятся на территории нашего государства. Она подчеркнула, что есть страны, которые уже учат солдат в Украине "на свой страх и риск".

В то же время, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может отправлять свои войска в Украину или закрывать небо, ведь тогда станет прямым участником войны с Россией. А этого Альянс и пытается избежать.

Напомним, что Литва также готова направить своих военных в Украину. Они будут здесь заниматься подготовкой украинских войск.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как позиция Запада повлияла на ситуацию в Харьковской области.