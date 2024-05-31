Французькі військові в Україні вже незабаром? Нардеп зробив заяву

Мова про участь у бойових діях не ведеться

Питання відправлення західних військових до України після заяв президента Франції Еммануеля Макрона майже вирішено, адже перші інструктори вже в дорозі.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який є членом делегації України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Мої джерела повідомляють, що перша група французьких інструкторів вже прямує до України", — написав він.

Зауважимо, що, за словами прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, військові НАТО вже є на території нашої держави. Вона наголосила, що є країни, які вже навчають солдатів в Україні "на свій страх та ризик".

Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не може відправляти свої війська в Україну або закривати небо, адже тоді стане прямим учасником війни з Росією. А цього Альянс і намагається уникнути.

Нагадаємо, що також Литва готова направити своїх військових в Україну. Вони будуть тут займатися підготовою українських військ.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, як позиція Заходу вплинула на ситуацію в Харківській області.