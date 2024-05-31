"Никто трубку не берет": появилось видео, как с жителями разрушенного в Харькове дома пытаются связаться родственники

Число пострадавших еще может увеличиться

В сети появилось видео с места удара россиян по жилому дому в Харькове. На нем можно увидеть, как родственники пытаются связаться с находящимися под завалами людьми.

Так, на одном из видео показан 63-летний мужчина, который пытается попасть в разрушенный дом и зовет своих родных. Под завалами здания находятся жена и дочь мужчины.

Во время российской атаки мужчина был на работе. А как только ему сообщили об ударе, он прибыл к своему дому.

На другом видео отец с матерью пытаются дозвониться своему сыну. Он находился в многоэтажке в момент удара российских террористов. Слышно, как мужчина говорит, что "никто трубку не берет".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в результате атаки россиян по жилой застройке города ранены 25 человек. По его словам, продолжается разбор завалов, поэтому под ними могут быть еще люди. Ранее он сообщал, что всего за ночь российского теракта в городе погибли 5 человек.

Синегубов также отметил, что госпитализированы 8 человек, среди них 2 — в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет – оба в среднем состоянии. Он подчеркнул, что враг в очередной раз применял тактику двойных ударов.

Напомним, российские террористы в ночь с 30 на 31 мая совершили очередной террористический акт в Харькове. Они атаковали город ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ.