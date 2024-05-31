"Ніхто слухавку не бере": з'явилося відео, як з мешканцями зруйнованого в Харкові будинку намагаються зв'язатися родичі

Кількість постраждалих ще може збільшитися

У мережі з'явилося відео з місця удару росіян по житловому будинку в Харкові. На ньому можна побачити, як родичі намагаються зв'язатись з людьми, що перебувають під завалами.

Так, на одному з відео показано 63-річного чоловіка, який намагається попасти до зруйнованого будинку та кличе своїх рідних. Зазначається, що під завалами будівлі знаходяться дружина та донька чоловіка.

Під час російської атаки чоловік був на роботі. А як тільки йому повідомили про удар, він прибув до свого будинку.

На іншому відео батько з матір'ю намагаються додзвонитися до свого сина. Він знаходився у багатоповерхівці під час удару російських терористів. Чути, як чоловік каже, що "ніхто слухавку не бере".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, в результаті атаки росіян по житловій забудові міста поранені 25 людей. За його словами, досі триває розбір завалів, тому під ними можуть бути ще люди. Раніше він повідомляв, що всього за ніч російського теракту у місті загинуло 5 осіб.

Синєгубов також зазначив, що госпіталізовані 8 людей, серед них 2 — у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані. Він підкреслив, що ворог вчергове застосовував тактику подвійних ударів.

Нагадаємо, російські терористи у ніч з 30 на 31 травня здійснили черговий терористичний акт у Харкові. Вони атакували місто ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.