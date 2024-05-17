Атаковали сразу пять областей: сколько "шахедов" удалось сбить в небе над Украиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг запускал беспилотниками типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ)
В ночь на 17 мая российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны ВСУ ликвидировали все безпилотники оккупантов.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Подробности появились на его Telegram.
Враг атаковал украинские города и села двадцатью ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", которые запускал из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).
"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", — сообщил генерал.
Он уточнил, что вражеские дроны сбивали в пределах пяти областей:
- в Харьковской,
- в Полтавской,
- в Винницкой,
- в Одесской,
- в Николаевской области.
Защитникам украинского неба удалось сбить 20 БПЛА противника.
Следует отметить, что не только в украинских городах раздавались звуки взрывов. Россиянам не пришлось долго ждать ответа от Сил обороны Украины. Достаточно громкой выдалась ночка для жителей оккупированного Севастополя, а также Новороссийска. Жители последнего заявляли по меньшей мере о трех десятках взрывов, прозвучавших в городе. При этом местные власти сообщают об атаке якобы десяти дронов. И утверждают, что она была "успешно отражена". Украинская сторона еще не комментировала произошедшее. Достаточно громко было и в Белгородской области РФ. РосСМИ сообщили о мощном пожаре в селе Бессоновка, там якобы после прилета дрона загорелась АЗС.
Ранее "Телеграф" писал, что так называемый российский "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы падении обломков беспилотника на подстанцию "Севастополь", расположенную неподалеку от Балаклавской ТЭС. По его
словам, после этого в городе произошло "частичное" отключение света.