Атаковали сразу пять областей: сколько "шахедов" удалось сбить в небе над Украиной

Враг запускал беспилотниками типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ)

В ночь на 17 мая российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны ВСУ ликвидировали все безпилотники оккупантов.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Подробности появились на его Telegram.

Враг атаковал украинские города и села двадцатью ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", которые запускал из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", — сообщил генерал.

Он уточнил, что вражеские дроны сбивали в пределах пяти областей:

в Харьковской,

в Полтавской,

в Винницкой,

в Одесской,

в Николаевской области.

Защитникам украинского неба удалось сбить 20 БПЛА противника.

Следует отметить, что не только в украинских городах раздавались звуки взрывов. Россиянам не пришлось долго ждать ответа от Сил обороны Украины. Достаточно громкой выдалась ночка для жителей оккупированного Севастополя, а также Новороссийска. Жители последнего заявляли по меньшей мере о трех десятках взрывов, прозвучавших в городе. При этом местные власти сообщают об атаке якобы десяти дронов. И утверждают, что она была "успешно отражена". Украинская сторона еще не комментировала произошедшее. Достаточно громко было и в Белгородской области РФ. РосСМИ сообщили о мощном пожаре в селе Бессоновка, там якобы после прилета дрона загорелась АЗС.

Ранее "Телеграф" писал, что так называемый российский "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы падении обломков беспилотника на подстанцию "Севастополь", расположенную неподалеку от Балаклавской ТЭС. По его

словам, после этого в городе произошло "частичное" отключение света.