Атакували одразу п’ять областей: скільки "шахедів" вдалося збити в небі над Україною

Ворог запускав безпілотниками типу "Shahed-131/136"з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ)

У ніч проти 17 травня російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували усі безпілотники окупантів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Подробиці з’явилися на його Telegram.

Ворог атакував українські міста та села двадцятьма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", які запускав із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

"До відображення повітряного нападу залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", — повідомив генерал.

Він уточнив, що ворожі дрони збивали в межах п’яти областей:

у Харківській,

у Полтавській,

у Вінницькій,

в Одеській,

у Миколаївській області.

Захисникам українського неба вдалося збити 20 БПЛА супротивника.

Слід зазначити, що не лише в українських містах лунали звуки вибухів. Росіянам не довелося довго чекати на відповідь від Сил оборони України. Досить гучною видалася ніч для мешканців окупованого Севастополя, а також Новоросійська. Жителі останнього заявляли щонайменше про три десятки вибухів, які пролунали у місті. При цьому місцева влада повідомляє про атаку нібито десяти дронів. І стверджують, що вона була "успішно відображена". Українська сторона ще не коментувала подію. Досить голосно було й у Білгородській області РФ. РосЗМІ повідомили про потужну пожежу в селі Безсонівка, там нібито після прильоту дрону спалахнула АЗС.

Раніше "Телеграф" писав, що так званий російський "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито падіння уламків безпілотника на підстанцію "Севастополь", розташовану неподалік Балаклавської ТЕС. Згыдно його словам, після цього в місті сталося "часткове" відключення світла.