Ще б трошки, і в Путіна: стали відомі подробиці удару українського дрона по Сочі

Тоді було пошкоджено декілька російських гелікоптерів

У жовтні 2023 року український далекобійний дрон "Лютий" атакував стоянку російських гелікоптерів у мікрорайоні Адлер міста Сочі. Як з'ясувалося пізніше, за день до цього російський диктатор Володимир Путін зустрічався там із президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

Про це пише у своєму матеріалі "Українська правда". Зазначається, що це сталося 1 жовтня 2023 року під час другого бойового польоту "Лютого".

"Ми влупили по їхньому вертолітному майданчику, посікли кілька вертольотів. Але ми спочатку не знали, що за день до того, як ми влупили по цьому Адлеру, там Путін зустрічався з Токаєвим. Путін був за 12 кілометрів від місця, куди прилетів другий "Лютий". Нам потім це підтвердили", – розповіли співрозмовники видання в розвідці.

Учасник запусків українського дрона зазначає, що тоді росіяни навіть не знали, чим було завдано удару. За його словами, росіяни навіть не припускали, що це прилетів БПЛА з України.

Аеропорт в Адлері

"А потім одразу після цього прилітає в Санкт-Петербург – на інший взагалі край країни. Для них це був нормальний шок", – зазначив учасник запусків.

Раніше "Телеграф" писав про український далекобійний дрон "Лютий" та на що здатний. Зокрема, цей БПЛА здатен летіли на відстань до 1000 км.

Нагадаємо, 9 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Це підприємство знаходиться на відстані майже 1400 від України.