Еще бы немного, и в Путина: стали известны подробности удара украинского дрона по Сочи

Тогда было повреждено несколько российских вертолетов

В октябре 2023 года украинский дальнобойный дрон "Лютый" атаковал стоянку российских вертолетов в микрорайоне Адлер города Сочи. Как выяснилось позже, днем ранее российский диктатор Владимир Путин встречался там с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом пишет в своем материале "Украинская правда". Отмечается, что это произошло 1 октября 2023 года во время второго боевого полета "Лютого".

"Мы ударили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до того, как мы ударили по этому Адлеру, там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили", – рассказали собеседники издания в разведке.

Участник запусков украинского дрона отмечает, что тогда россияне даже не знали, чем был нанесен удар. По его словам, россияне даже не предполагали, что это прилетел БПЛА из Украины.

Аэропорт в Адлере

"А потом сразу после этого прилетает в Санкт-Петербург – на другой вообще край страны. Для них это был нормальный шок", – отметил участник запусков.

Ранее "Телеграф" писал об украинском дальнобойном дроне "Лютый" и на что способен. В частности, этот БПЛА способен лететь на расстояние до 1000 км.

Напомним, 9 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Это предприятие находится на расстоянии почти 1400 от Украины.