В Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу: были ли взрывы

Россияне снова "пугали" баллистикой

Утром в Украине объявили воздушную тревогу из-за риска применения баллистики. Опасность распространяется на ряд областей, в частности, на Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Мониторинги зафиксировали быструю цель из Харьковщины на Полтавщину.

8:48 Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги для областей. Тем не менее они предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Поэтому сохраняется риск применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий.

8:26 Цель прекратила свое существование. Об этом пишут мониторинговые каналы.

8:20 Мониторинговые каналы предупредили о скорой цели из Харьковщины в направлении Полтавской области. В Воздушных силах это подтвердили.

Карта воздушных тревог

8:16 Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за риска баллистики. Опасность с востока.

Предупреждение от Воздушных сил

Напомним, в среду, 15 мая, в Днепре раздались взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о двух погибших, также были раненые. Также он написал об уничтожении ракеты Х-59/69 в районе города.

Взрыв слышали в Николаеве, враг атаковал гражданский объект. Из-за российского удара пять человек получили ранения, всем оказали медицинскую помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вечером 15 мая взрывы прогремели в Крыму, причем сразу в нескольких городах временно оккупированного полуострова. Громко было в Симферополе, Севастополе, Джанкое, Евпатории, Гвардейском, Керчи, Саках и Новофедоровке.