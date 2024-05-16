В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: чи були вибухи
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Росіяни знову "лякали" балістикою
Зранку в Україні оголосили повітряну тривогу через ризик застосування балістики. Небезпека поширюється на низку областей, зокрема на Київ.
Про це повідомили в Повітряних силах. Моніторинги зафіксували швидку ціль з Харківщини на Полтавщину.
8:48 Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги для областей. Проте вони попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Через це зберігається ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.
8:26 Ціль припинила своє існування. Про це пишуть моніторингові канали.
8:20 Моніторингові канали попередили про швидку ціль з Харківщини у напрямку Полтавської області. У Повітряних силах це підтвердили.
8:16 Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу через ризик балістики. Небезпека зі сходу.
Нагадаємо, у середу, 15 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про двох загиблих, також були поранені. Також він написав про збиття ракети Х-59/69 в районі міста.
Вибух чули у Миколаєві, ворог атакував цивільний об'єкт. Через російський удар п'ятеро людей отримали поранення, усім надали медичну допомогу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що увечері 15 травня вибухи пролунали у Криму, причому одразу в декількох містах тимчасово окупованого півострова. Гучно було у Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Гвардійському, Керчі, Саках та Новофедорівці.