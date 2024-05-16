В Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу: чи були вибухи

Росіяни знову "лякали" балістикою

Зранку в Україні оголосили повітряну тривогу через ризик застосування балістики. Небезпека поширюється на низку областей, зокрема на Київ.

Про це повідомили в Повітряних силах. Моніторинги зафіксували швидку ціль з Харківщини на Полтавщину.

8:48 Повітряні сили оголосили відбій повітряної тривоги для областей. Проте вони попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Через це зберігається ризик застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій.

8:26 Ціль припинила своє існування. Про це пишуть моніторингові канали.

8:20 Моніторингові канали попередили про швидку ціль з Харківщини у напрямку Полтавської області. У Повітряних силах це підтвердили.

Карта повітряних тривог

8:16 Повітряні сили ЗСУ оголосили повітряну тривогу через ризик балістики. Небезпека зі сходу.

Попередження від Повітряних сил

Нагадаємо, у середу, 15 травня, у Дніпрі пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про двох загиблих, також були поранені. Також він написав про збиття ракети Х-59/69 в районі міста.

Вибух чули у Миколаєві, ворог атакував цивільний об'єкт. Через російський удар п'ятеро людей отримали поранення, усім надали медичну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що увечері 15 травня вибухи пролунали у Криму, причому одразу в декількох містах тимчасово окупованого півострова. Гучно було у Сімферополі, Севастополі, Джанкої, Євпаторії, Гвардійському, Керчі, Саках та Новофедорівці.