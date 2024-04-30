Пропагандиста могли случайно посчитать шпионом и ликвидировать

Бывший депутат Одесского городского совета Игорь Димитриев рассказал свою версию убийства военкора-пропагандиста из США Рассела Бентли (Техаса) в Донецке. По его мнению, это якобы сделали бурятские танкисты.

Об этом Дмитриев написал в своем Telegram-канале. Согласно его предположениям, кремлевский приспешник умер, когда буряты везли его туда, "куда обычно везут шпионов".

"8 апреля ВСУ был нанесен удар по военной части в Петровском районе. Удар точный — много потерь в технике и личном составе 5 танковой бригады из Улан-Удэ (те самые бурятские танкисты). Техас выехал снимать последствия", — заявил экс-нардеп.

Он добавил, что в "в таких случаях усиленно ищут наводчиков". В данном случае шпионом могли посчитать Техаса из-за его американского акцента.

"Буряты его "упаковали", доложили начальству, что поймали шпиона. Повезли, куда обычно возят шпионов. По дороге Рассел Бентли умер. Почему умер 64-летний мужчина, мы можем только предполагать, потому что танкисты, когда ситуация завертелась и, видимо, выяснилось, что это за американец, решили избавиться от трупа. Затащили его в машину и взорвали", рассказывает Дмитриев.

Личность Рассела Бентли, по его словам, определяли по ДНК.

Отметим, что автор этого поста Игорь Дмитриев был депутатом Одесского горсовета от пророссийской партии "Родина". В 2014 году он сбежал из Украины к террористам "ДНР".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что о смерти Бентли Рассела стало известно 19 апреля. РосСМИ пишут, что пропагандиста похитили российские танкисты 5-й бригады и удерживали его 10 дней, после чего убили.