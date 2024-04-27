Убивают, грабят, насилуют: боевик "Черный Ленин" назвал причину убийства его "коллеги" из США на Донбассе (видео)

Рассел Бентли был "идейным", а значит представлял опасность для власти РФ

Российский коммунист и национал-большевик русско-угандийского происхождения Бенес Христоферович Айо, известный по прозвищу Черный Ленин, прокомментировал смерть боевика из США Рассела Бентли с позывным "Техас". Также он рассказал о том, какой беспредел боевики так называемой "ЛДНР" творили в захваченных украинских городах.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский. Известно, что Черный Ленин воевал против Украины в рядах боевиков в 2014 году.

Рассел Бентли был его "соратником и другом". Они вдвоем вступили в ряды боевиков непризнанной террористической "ДНР" и воевали за так называемый "русский мир". По словам Бенеса Айо, над Расселом Бентли расправились из-за того, что он слишком много знал о преступлениях оккупационных властей на Донбассе. Боевики не хотели, чтобы эта информация стала публичной, поэтому расправились над своим же.

"Рассел был похищен боевиками пятерки. Я служил в этой бригаде в 2017 году. Создал пятёрку сам покойный Александр Захарченко (самопровозглашенный главарь террористическо "ДНЕ" — ред). К сожалению после того как Захар отошёл от руководства бригады и особенно после его трагической смерти в некоторых подразделениях пятерки стал твориться сущий бардак. Солдаты и их командиры стали регулярно употреблять алкоголь и наркотики", — сказал Черный Ленин.

Он рассказал, что однажды военные бросили "серьезную боевую позицию" и пошли пьянствовать в ближайшую деревню. При этом в кустах валялись их автоматы, мобильный телефон, без какого-либо присмотра находился в боевом положении миномет. А один из солдат "просто в дупель бухой" лежал рядом с голым пузом и ничего вообще не соображал.

Но отличились не только боевики, но и их командиры. По слова Черного Ленина, пьяный комбат в районе боевых позиций на глазах у подчиненных избивал свою жену. Женщина кричала и плакала, но ей никто не помог.

"Позже этот же командир потом с пистолетом в руке бегал в районе тех же боевых позиций Докучаевска и стрелял буквально по всему подряд и также угрожал солдатам. Позже его уволили", — сказал Бенес Айо.

Что касается Рассела Бентли, то, по словам Черного Ленина, он был "очень идейным" и много знал о преступлениях боевиков. Поэтому оккупанты решили избавиться от опасного свидетеля.

"Идет зачистка оппозиционеров и "ополченцев" первой волны. [Убийство "Техаса"] — это расправа режима в условиях экономического кризиса над опасным политическим оппонентом коммунистом. "Техас" был носителем самой сокровенной информации о том, что происходило на Донбассе в 2014 году. "Техас" является в том числе и свидетелем некоторых преступлений донецких властей и некоторых силовиков", — сказал Бенес Айо.

Он добавил, что сейчас на следствие со стороны российской власти оказывается "колоссальное давление", чтобы замять дело об убийстве Рассела Бентли.

"Как всегда пытаются приплести украинский след. Мол, ВСУ либо "Техаса" похитили, либо он попал под бандеровский обстрел", — говорит Бенес Айо.

Российский коммунист назвал еще несколько преступлений оккупантов над мирными жителями и назвал причину. По его словам, на территории ОРДЛО чрезвычайно популярны наркотики и алкоголь, из-за чего солдаты становятся агрессивными.

"Рассел Бентли фактически стал жертвой таких вот процессов, связанных с общей эскалацией ненависти и насилия. И виноваты в этом в том числе и главные лица России: Путин, чиновники Минобороны и спецслужбы. Виновата власть в целом", — заявил Черный Ленин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на Донбассе погиб боевик Вячеслав "Выходной" Субботин. Как выяснилось, смерть его настигла вовсе не на фронте.