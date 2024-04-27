Вбивають, грабують, ґвалтують: бойовик "Чорний Ленін" назвав причину вбивства його "колеги" зі США на Донбасі (відео)

Рассел Бентлі був "ідейним", а отже, представляв небезпеку для влади РФ

Російський комуніст і націонал-більшовик російсько-угандійського походження Бенес Христоферович Айо, відомий на прізвисько Чорний Ленін, прокоментував смерть бойовика зі США Рассела Бентлі із позивним "Техас". Також він розповів про те, яке свавілля бойовики так званої "ЛДНР" творили у захоплених українських містах.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський. Відомо, що Чорний Ленін воював проти України у лавах бойовиків у 2014 році.

Рассел Бентлі був його "соратником та другом". Вони удвох вступили до лав бойовиків невизнаної терористичної "ДНР" та воювали за так званий "руський мир". За словами Бенеса Айо, над Расселом Бентлі розправилися через те, що він надто багато знав про злочини окупаційної влади на Донбасі. Бойовики не хотіли, щоб ця інформація стала публічною, тож розправилися над своїм же.

"Рассел був викрадений бойовиками п’ятірки. Я служив у цій бригаді у 2017 році. Створив п’ятірку сам покійний Олександр Захарченко (самопроголошений ватажок терористично "ДНІ" — ред.). На жаль після того, як Захар відійшов від керівництва бригади й особливо після його трагічної смерті в деяких підрозділах п’ятірки почався справжній бардак. Солдати та їхні командири стали регулярно вживати алкоголь та наркотики", — сказав Чорний Ленін.

Він розповів, що одного разу військові кинули "серйозну бойову позицію" і пішли пиячити до найближчого села. При цьому в кущах валялися їх автомати, мобільний телефон, без нагляду перебував у бойовому стані міномет. А один із солдатів "просто в дупель бухий" лежав поруч із голим пузом і нічого взагалі не розумів.

Але відзначилися не лише бойовики, а і їхні командири. За словами Чорного Леніна, п’яний комбат у районі бойових позицій на очах у підлеглих бив свою дружину. Жінка кричала та плакала, але їй ніхто не допоміг.

"Пізніше цей же командир потім із пістолетом у руці бігав у районі тих же бойових позицій Докучаєвська і стріляв буквально по всьому поспіль і також погрожував солдатам. Пізніше його звільнили", — сказав Бенес Айо.

Щодо Рассела Бентлі, то, за словами Чорного Леніна, він був "дуже ідейним" і багато знав про злочини бойовиків. Тому окупанти вирішили позбутися небезпечного свідка.

"Йде зачистка опозиціонерів та "ополченців" першої хвилі. [Вбивство "Техаса"] — це розправа режиму в умовах економічної кризи над небезпечним політичним опонентом комуністом. "Техас" був носієм найпотаємнішої інформації про те, що відбувалося на Донбасі у 2014 році. "Техас" є, зокрема, і свідком деяких злочинів донецької влади та деяких силовиків", — сказав Бенес Айо.

Він додав, що зараз на слідство з боку російської влади чиниться "колосальний тиск", щоб зам’яти справу про вбивство Рассела Бентлі.

"Як завжди намагаються приплести український слід. Мовляв, ЗСУ або "Техаса" викрали, або він потрапив під бандерівський обстріл", — каже Бенес Айо.

Російський комуніст назвав ще кілька злочинів окупантів над мирними мешканцями та назвав причину. За його словами, на території ОРДЛО надзвичайно популярні наркотики та алкоголь, через що солдати стають агресивними.

"Рассел Бентлі фактично став жертвою таких процесів, пов’язаних із загальною ескалацією ненависті та насильства. І винні в цьому в тому числі й головні особи Росії: Путін, чиновники Міноборони та спецслужби. Винувата влада в цілому", — заявив Чорний Ленін.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Донбасі загинув бойовик В’ячеслав "Вихідний" Суботін. Як з’ясувалося, смерть його спіткала зовсім не на фронті.