Пропагандист протягом 10 діб вважався зниклим безвісти

Нещодавно стало відомо, що російський пропагандист американського походження Рассел Бентлі, на позивний "Техас", зник безвісти у Донецьку. Наразі повідомляють, що його вбили.

Про це пишуть росЗМІ, спираючись на слова його дружин Людмили та голови "Громадської палати ДНР" Олександра Кофмана. Колаборант пропав у Петровському районі Донецька 8 квітня після обстрілу.

"Інформацію отримав від дружини "Техаса", Людмили, їй повідомили, що аналіз ДНК підтвердив збіг з Расселом. Тіло вона ще не бачила, тож шанс на диво є завжди", — заявив Кофман.

Зазначається, що кремлівського посіпаку викрали російські танкісти 5-ї бригади. Протягом 10 діб вони утримували його, а 19 квітня стало відомо, що його вбили. Особу злочинця наразі не встановлено.

"10 років тому комуніст приїхав на Донбас воювати за рускій мір. Рускій мір йому віддячив", — пишуть у мережі.

Також деякі росмедіа пишуть, що "Техаса" нібито було зґвалтовано перед смертю, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, Бентлі нібито підозрювався у шпигуванні на користь НАТО, саме тому його і викрали росіяни. Проте, за словами дружини, "Техас" приїхав разом з нею у Донецьк, щоб переоформити "на російські стандарти соціальну допомогу". Коли подружжя вийшло з виконкому, Бентлі побачив дим від прильоту і побіг на місце події, щоб "допомогти ймовірним постраждалим". І після цього його не бачили.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії з’явився новий "розіп’ятий хлопчик".