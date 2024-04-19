Пропагандист в течение 10 суток считался пропавшим без вести

Недавно стало известно, что российский пропагандист американского происхождения Рассел Бентли, с позывным "Техас", пропал без вести в Донецке. Сообщается, что его убили.

Об этом пишут росСМИ, опираясь на слова его жен Людмилы и главы "Общественной палаты ДНР" Александра Кофмана. Коллаборант пропал в Петровском районе Донецка 8 апреля после обстрела.

"Информацию получил от жены "Техаса", Людмилы, ей сообщили, что анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом. Тело она еще не видела, так что шанс на чудо есть всегда", — заявил Кофман.

Отмечается, что кремлевского прихвостня похитили российские танкисты 5-й бригады. В течение 10 суток они удерживали его, а 19 апреля стало известно, что его убили. Личность преступника пока не установлена.

"10 лет назад коммунист приехал на Донбасс воевать за русский мир. Русский мир его отблагодарил", — пишут в сети.

Также некоторые росмедиа пишут, что "Техас" якобы был изнасилован перед смертью, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, Бентли якобы подозревался в шпионаже в пользу НАТО, поэтому его и похитили россияне. Однако, по словам супруги, "Техас" приехал вместе с ней в Донецк, чтобы переоформить "на российские стандарты социальную помощь". Когда супруги вышли из исполкома, Бентли увидел дым от прилета и побежал на место происшествия, чтобы "помочь вероятным пострадавшим". И после этого его не видели.

Ранее "Телеграф" писал, что в России появился новый "распятый мальчик".