Загинув ганебно, а не в бою: стала відома причина смерті видного російського бойовика

Це сталося під Маріуполем

У понеділок, 4 березня, стало відомо, що в Україні було знищено відомого російського бойовика В’ячеслава "Вихідного" Суботіна. Повідомлялося, що він загинув на фронті, однак згодом виявилося, що терорист помер внаслідок ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал "Донеччанин". Зазначається, що Суботін загинув через нетверезе водіння свого шофера.

"А поки усі розповідають про героїчну смерть р*шиста В’ячеслава Суботіна, начальника розвідки російського батальйону "Еспаньйола", публікую фото з місця "героїчної смерті". Бухий водій Суботіна не впорався з керуванням та влетів у дерево. Сам водій живий, а Суботін ніт. Загинув як х*рой", — йдеться в повідомленні.

Також опубліковано фото з місця автокатастрофи. На кадрах видно розтрощений вщент автомобіль.

До слова, український журналіст Денис Казанський раніше повідомляв, що це могла бути самоліквідація окупанта. Він писав, що той п’яний розбився на машині під Маріуполем.

Тепер Казанський також підтвердив версію з ДТП.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у бою з російськими окупантами загинув громадський діяч із Києва Володимир Голубничий. Удома в нього залишилася дружина та троє дітей.