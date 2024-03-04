Погиб позорно, а не в бою: стала известна причина смерти видного российского боевика

Это произошло под Мариуполем

В понедельник, 4 марта, стало известно, что в Украине был уничтожен известный русский боевик Вячеслав "Выходний" Субботин. Сообщалось, что он погиб на фронте, однако впоследствии оказалось, что террорист скончался в результате ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал "Дончанин". Отмечается, что Субботин погиб из-за нетрезвого вождения своего шофера.

"А пока все рассказывают о героической смерти р*шиста Вячеслава Субботина, начальника разведки российского батальона "Эспаньола", публикую фото с места "героической смерти". Бухой водитель Субботина не справился с управлением и влетел в дерево. Сам водитель жив, а водитель жив, Субботин нет. Погиб как х*рой", — говорится в сообщении.

Также опубликовано фото с места автокатастрофы. На кадрах виден разбитый автомобиль.

Кстати, украинский журналист Денис Казанский ранее сообщал, что это могла быть самоликвидация оккупанта. Он писал, что тот пьяный разбился на машине под Мариуполем.

Теперь Казанский также подтвердил версию по ДТП.

Ранее Телеграф писал о том, что в бою с российскими оккупантами погиб общественный деятель из Киева Владимир Голубничий. Дома у него осталась жена и трое детей.