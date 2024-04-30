Пропагандиста могли випадково прийняти за шпигуна та ліквідувати

Колишній депутат Одеської міської ради Ігор Дмитрієв розповів свою версію вбивства воєнкору-пропагандиста із США Рассела Бентлі (Техасу) у Донецьку. На його думку, це нібито зробили бурятські танкісти.

Про це Дмитрієв написав у своєму Telegram-каналі. Згідно з його припущеннями, кремлівський поплічник помер, коли буряти везли його туди, "куди зазвичай везуть шпигунів".

"8 квітня ЗСУ було завдано удару по військовій частині в Петрівському районі. Удар точний — багато втрат у техніці та особовому складі 5 танкової бригади з Улан-Уде (ті бурятські танкісти). Техас виїхав знімати наслідки", — заявив екснардеп.

Він додав, що "у таких випадках посилено шукають навідників". У цьому випадку шпигуном могли порахувати Техасу через його американський акцент.

"Буряти його "упакували", доповіли начальству, що зловили шпигуна. Повезли, куди зазвичай возять шпигунів. Дорогою Рассел Бентлі помер. Чому помер 64-річний чоловік, ми можемо тільки припускати, бо танкісти, коли ситуація закрутилася і, мабуть, з'ясувалося, що це за американець, вирішили позбутися трупа. Затягли його в машину та підірвали", — розповідає Дмитрієв.

Особу Рассела Бентлі, за його словами, визначали за ДНК.

Зазначимо, що автор цієї посади Ігор Дмитрієв був депутатом Одеської міськради від проросійської партії "Батьківщина". 2014 року він втік з України до терористів "ДНР".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про смерть Бентлі Рассела стало відомо 19 квітня. РосЗМІ пишуть, що пропагандиста викрали російські танкісти 5-ї бригади та утримували його 10 днів, після чого вбили.