В Украине объявляли воздушную тревогу из-за баллистики: где угроза продолжается

Информации о ракетах на данный момент нет

В Украине объявляли воздушную тревогу второй раз за последние несколько часов. В опасности были жители северо-восточных регионов страны и юга.

Об этом сообщили в мониторинговых каналах. По состоянию на 18:30 пуски ракет зафиксированы не были, но оставалась угроза баллистики с севера.

Так, тревога была объявлена в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Жителям этих регионов напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в безопасных местах, чтобы не подвергать жизнь опасности.

19:00 Россияне не применили баллистику. В регионах начали давать отбой воздушной тревоги.

18:56 Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Пологовскому району.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", — говорят в Воздушных Силах ВСУ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на территории Запорожской АЭС упал дрон. Скорее всего он был запущен россиянами с оккупированной территории.