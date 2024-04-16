В Украине объявляли воздушную тревогу из-за баллистики: где угроза продолжается
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В Украине объявляли воздушную тревогу второй раз за последние несколько часов. В опасности были жители северо-восточных регионов страны и юга.
Об этом сообщили в мониторинговых каналах. По состоянию на 18:30 пуски ракет зафиксированы не были, но оставалась угроза баллистики с севера.
Так, тревога была объявлена в Киеве и области, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Жителям этих регионов напомнили, что до отбоя тревоги лучше находиться в безопасных местах, чтобы не подвергать жизнь опасности.
19:00 Россияне не применили баллистику. В регионах начали давать отбой воздушной тревоги.
18:56 Воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Пологовскому району.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия", — говорят в Воздушных Силах ВСУ.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что на территории Запорожской АЭС упал дрон. Скорее всего он был запущен россиянами с оккупированной территории.