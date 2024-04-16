В Україні оголошували повітряну тривогу через балістику: де загроза ще триває

Інформації про ракети на цей час немає

В Україні оголошували повітряну тривогу вдруге за останні кілька годин. У небезпеці були мешканці північно-східних регіонів країни, а також півдня.

Про це повідомили у моніторингових каналах. Станом на 18:30 пуски ракет не були зафіксовані, але є існувала балістики з півночі.

Так, тривогу було оголошено у Києві та області, а також у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Жителям цих регіонів нагадали, що до відбою тривоги краще перебувати в безпечних місцях, щоб не наражати життя на небезпеку.

19:00 Росіяни не застосували балістику. В регіонах почали давати відбій повітряної тривоги.

18:56 Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Пологівському району.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Вирушайте в укриття", — кажуть у Повітряних Силах ЗСУ.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на території Запорізької АЕС упав дрон. Швидше за все його запустили росіяни з окупованої території.