У Києві та низці областей повітряна тривога після повідомлень про балістику: подробиці

У Києві та кількох регіонах оголосили повітряну тривогу вдень 16 квітня. Російські окупанти запустили балістичну ракету.

Про це повідомляють моніторингові канали. Українців просять пройти до сховищ.

Ракета була помічена над Чернігівською областю та рухалася у бік Києва. Згодом змінила свій курс у бік Полтавської області, а потім розвернулася на Миргород.

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