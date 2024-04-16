В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракеты: подробности

Что именно запустила Россия по Украине пока неизвестно

В Киеве и нескольких регионах была объявлена воздушная тревога днем 16 апреля. Российские оккупанты запустили, вероятно, баллистическую ракету.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Украинцам рекомендовали пройти в убежища.

Ракета была замечена над Черниговской областью и двигалась в сторону Киева. Позже изменила свой курс в сторону Полтавской области, а затем развернулась на Миргород. После этого сообщалось, что ракета направлялась в Сумскую область.

Из-за этого воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях и в Киеве. Однако в 16:45 цель прекратила свое существование. А в 16.50 в регионах начали давать отбой тревоги.

"Учитывая дальность и характеристики полета применена крылатая ракета Х-69", — пишут мониторинговые каналы.

Также "Телеграф" сообщал, что ночью 16 апреля Россия атаковала Украину дронами. Взрывы раздались в нескольких областях, а силы ПВО смогли уничтожить 9 БПЛА.