Окна лучше закрыть: после атаки РФ в одном из регионов Украины людей просят оставаться дома

Какой именно это объект там не уточнили

Российскими дронами, которыми Украина была атакована в ночь на 8 апреля, был поврежден один из инфраструктурных объектов в Житомирской области. Теперь там есть угроза загрязнения воздуха.

Об этом сообщают власти города Звягель (Новоград Волынский). По их данным, этот объект находится в Звягельской общине. Какой именно это объект там не уточнили, однако предупредили, что из-за его повреждения есть угроза загрязнения воздуха.

В связи с этим местным жителям рекомендуют оставаться дома в помещениях с закрытыми окнами. Также было принято решение о дистанционном обучении в заведениях общего среднего образования, профессионального высшего образования и в высшем профессиональном училище. Исключением в общине будут только заведения дошкольного образования.

"Для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать очередные группы", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 7 апреля, на территории захваченной оккупантами Запорожской атомной электростанции произошел взрыв. Там сдетонировал дрон. Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. В Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что Украина не причастна к атаке на ЗАЭС. Провокационные удары по атомной электростанции, имитирующие атаки снаружи – это стандартная и привычная тактика российских террористов.