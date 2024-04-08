Вікна краще зачинити: після атаки РФ в одному з регіонів України людей просять залишатися вдома

Який саме цей об’єкт там не уточнили

Російськими дронами, якими Україна була атакована в ніч проти 8 квітня, було пошкоджено один із інфраструктурних об’єктів у Житомирській області. Наразі там є загроза забруднення повітря.

Про це повідомляє влада міста Звягель (Новоград Волинський). За її даними, цей об’єкт знаходиться у Звягельській громаді. Який саме цей об’єкт там не уточнили, проте попередили, що через пошкодження є загроза забруднення повітря.

У зв’язку з цим місцевим мешканцям рекомендують залишатися вдома у приміщеннях із зачиненими вікнами. Також було прийнято рішення про дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної вищої освіти та у вищому професійному училищі. Винятком у громаді будуть лише заклади дошкільної освіти.

"Для батьків, яким нема з ким залишити дітей, працюватимуть чергові групи", — йдеться у повідомленні.

Важливо: як зазначив голова Житомирської ОВА Бунечко, запобіжні заходи у Звягельській громаді є превентивними. На даний момент забруднення повітря немає, але є ця загроза. Нині там працює екологічна інспекція. Постраждалих через атаку росіян інфраструктурного об'єкта – немає.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 7 квітня, на території захопленої окупантами Запорізької атомної електростанції стався вибух. Там здетонував дрон. Голова Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що на території Запорізької атомної електростанції вибухнув дрон. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони наголосили, що Україна не причетна до атаки на ЗАЕС. Провокаційні удари по атомній електростанції, що імітують атаки зовні – це стандартна та звична тактика російських терористів.