Убийцы пилота Кузьминова в Испании оставили "послание": СМИ со ссылкой на следователей

Летчик часто бывал в барах, где отдыхали россияне и украинцы

Стали известны новые детали убийства пилота Максима Кузьминова, который похитил российский вертолет Ми-8 и передал Украине. Его расстреляли из пистолета Макарова, выпустив шесть пуль, и переехали на машине.

Испанские спецслужбы считают, что это было послание Кремля всем врагам. Об этом пишет издание The New York Times.

В убийстве пилота увидели послание от Кремля

На месте убийства следователи обнаружили гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова. Следователь, занимающийся этим делом, рассказал о послании от Путина.

"Это был четкий сигнал: "Я найду тебя, я убью тебя, я задавлю тебя и унижу", — сказал следователь.

Убийство пилота является сигналом о том, что Кремль не прощает предателей. Именно поэтому с Кузьминовым так жестоко расправились. Это скрытое сообщение в первую очередь направлено россиянам, в частности, военным, чтобы они не становились врагами Путина.

Как нашли Кузьминова в Испании

Издание сообщает, что пилот не очень заботился о своей безопасности. Он жил на широкую ногу, часто бывал в барах с русско- и украиноязычной аудиторией, тратил там большие средства, а также ездил на роскошном "Мерседесе" S-класса.

По одной из версий, местонахождение пилота стало известно спецслужбам после общения Кузьминова со своей бывшей девушкой. Он приглашал ее в гости.

Высокопоставленные собеседники NYT обратили внимание, что убийство российского пилота похоже на попытки устранить других предателей Кремля. К примеру, бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, которого отравили в Англии еще в 2019 году. Однако ему удалось выжить.

Напомним, что российский пилот Максим Кузьминов похитил и передал Украине вертолет Ми-8. Это была спланированная операция, которая готовилась в течение 6 месяцев. Военнослужащему ВС РФ помогли уехать в Испанию и сделали новые документы на другое имя.

Его убили вечером 13 февраля 2024 года. Неизвестные выстрелили в пилота 6 раз, переехали тело машиной и скрылись. Впоследствии следователи установили, что автомобиль был угнан накануне. В 18 км от места убийства нашли уже сожженную машину.

Следователи считают, что Кузьминова убили профессионалы. Они тщательно изучили его распорядок дня. По основной версии, нападавших могло быть двое.

Ранее "Телеграф" писал, как экс-секретарь СНБО Данилов прокомментировал смерть пилота. Он считает, что Кузьминов мог бы выжить, если бы остался в Украине.