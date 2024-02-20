Убийство российского пилота Кузьминова: испанские СМИ публикуют новые детали дела

За жертвой следили перед убийством.

Испанские СМИ фактически подтверждают, что жертвой недавнего убийства в провинции Аликанте был российский пилот Максим Кузьминов. 19 февраля смерть летчика подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Медиа Испании публикуют новые детали резонансного дела, сообщает "Телеграф".

Напомним, что 13 февраля местные новостные ресурсы сообщили, что тело якобы 33-летнего гражданина Украины нашли на парковке жилого комплекса в муниципалитете Вильяхойоса (исп. Villajoyosa), Ла-Вила-Джойоза (кат. La Vila Joiosa). Как пишет El Español, убитый имел при себе фальшивое удостоверение личности. Отмечается, что 28-летний Кузьминов пользовался им "из-за возможной мести со стороны разведывательных служб, близких к Кремлю".

Первые результаты расследования испанской Гражданской гвардии указывают на то, что убийство выполнила "группа профессионалов, действовавших с акуратностью и точностью, присущей немногим".

По словам источников, близких к следствию, убийцы Максима Кузьминова тщательно изучили место преступления и распорядок жертвы. Они даже имели доступ к камерам видеонаблюдения на парковке, где убили пилота.

В день убийства полиция сначала получила сообщение о смертельной аварии на парковке, поскольку свидетель видел, как автомобиль переехал тело погибшего. Но, прибыв на место преступления, правоохранители установили, что в погибшего выпустили полдюжины пуль, что и стало причиной смерти. Предварительно стрельба началась на втором этаже подвального помещения. Тело нашли на рампе, ведущей на первый этаж, поэтому предполагается, что потерпевший пытался убежать, пока не потерял сознание. Нападавших, вероятно, было двое.

Медиа Informació указывает, что "следователи абсолютно уверены": жертва преступления – российский пилот, но окончательные данные будут установлены после ДНК-экспертизы. Также Кузьминова узнали некоторые свидетели – жители этого района.

Нападавшие скрылись с места преступления на белом авто. Позже его нашли сожженным в муниципалитете Эл-Кампельо, примерно в 18 км от места убийства. По данным следствия, состояние транспортного средства не разрешает собрать необходимые доказательства. К тому же, автомобиль был краденым.

Кто такой Максим Кузьминов

28-летний капитан ВС РФ Максим Германович Кузьминов стал главным действующим лицом специальной операции Главного управления разведки Минобороны Украины "Синица". Выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков в 2020 году начал службу в 319 вертолетном полку.

Когда Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года, развязав полномасштабную войну, мужчина самостоятельно решил разобраться в первопричинах войны и пришел к выводу, что нападение ничем не мотивировано. Однако отказаться от прохождения службы было невозможно – за это угрожали отправкой на фронт пехотинцем, и начавший выполнять полеты в оккупированный Мариуполь, Максим Кузьминов решил связаться со спецслужбами Украины.

Более шести месяцев продолжалась подготовка к проведению операции. Наконец, 9 августа 2023 года выполняя плановый полет по доставке грузов, Максим Кузьминов залетел на территорию, подконтрольную ВСУ и передал вертолет Ми-8АМТШ с бортовым номером 62 представителям ГУР МО Украины. Однако официально об этом было заявлено только 23 августа.

Впоследствии пилот в документальном кино "Сбитые летчики россии", снятом ГУР, рассказал подробности этой специальной операции, получившей название "Синица". Тогда же представители Главного управления разведки заявили, что Максим Кузьминов получит предусмотренное законом вознаграждение за добровольно переданную ВСУ технику оккупантов – 500 тысяч долларов. Вместе с тем он получит защиту и новые документы для себя и своей семьи. Тогда же заявлялось что он подумывает о вступлении на службу в Легион "Свобода России".

Но в конечном итоге о его судьбе с сентября 2023 года не было особых сведений.

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